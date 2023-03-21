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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

РФ и Китай согласовали почти все параметры договоренности о газопроводе "Сила Сибири 2"

РФ и Китай согласовали почти все параметры договоренности о газопроводе "Сила Сибири 2"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе, которые во вторник проходят в Кремле.

"Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа", - сказал Путин.

Он отметил, что российские компании готовы обеспечить растущий спрос китайской экономики на энергоносители.

"Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн т - сжиженного природного газа (цель производств СПГ в России к 2030 году 100 млн тонн - ИФ)", - сказал Путин.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Сила Сибири 2
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