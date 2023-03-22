Банк России разрешил "Иркутскэнерго" не раскрывать информацию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России освободил ПАО "Иркутскэнерго" от обязанности осуществлять раскрытие информации, сообщает сайт ЦБ РФ.

Это решение принято 22 марта в соответствии со ст. 30 закона "О рынке ценных бумаг". Акции компании исключены из котировального списка "Московской биржи" с 1 марта.

В декабре 2022 года акционеры "Иркутскэнерго" приняли решение внести в устав компании изменения, по которым компания перестанет быть публичной. Они также решили обратиться в Банк России с заявлением об освобождении компании от обязанности раскрывать информацию, а также на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций.

Согласно списку аффилированных лиц "Иркутскэнерго" на 31 декабря 2022 года, "Евросибэнерго" напрямую и через дочернее "Евросибэнерго-Гидрогенерация" владело 98,42% акций компании. 0,01% "Иркутскэнерго" акций находится на балансе дочернего ООО "Иркутскэнергосвязь", 0,19% - у "ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация", 0,1% - у "Красноярской ГЭС" (входит в En+), 1,28% - у ООО "Эн+ Холдинг".

C 1 сентября 2020 года "Иркутскэнерго" прекратило деятельность по выработке и продаже электрической и тепловой энергии. Имущество, ранее задействованное для этого (в том числе ТЭЦ), было передано в аренду с последующей продажей ООО "Байкальская энергетическая компания" (БЭК, контролируется "Иркутскэнерго", на ее базе теперь консолидированы угольные ТЭЦ). В 2020 году БЭК стала субъектом оптового рынка энергии и мощности.

Три ГЭС "Иркутскэнерго" находятся под управлением ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация", "Иркутскэнерго" получает арендную плату за их использование.