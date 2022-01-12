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Акции "Иркутскэнерго" упали на 9,5% на новостях об оферте по цене 14,37 руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Акции "Иркутскэнерго" упали в ходе торгов на "Московской бирже" в среду на 9,5% (с 15,3 рубля до 13,84 рубля за штуку) на новостях об оферте по цене 14,37 рубля.

АО "Евросибэнерго" (входит в En+ Group) выставило оферту на выкуп акций ПАО "Иркутскэнерго" по цене 14,37 руб. за штуку, следует из раскрытия "Иркутскэнерго".

"Иркутскэнерго" получило уведомление 11 января. Владельцы выкупаемых бумаг будут зафиксированы на 28 февраля.

На данный момент "Евросибэнерго" уже принадлежит 98,03% акций "Иркутскэнерго", говорится в сообщении.

В сентябре 2021 г. "Евросибэнерго" уже выставляло аналогичную оферту, но по цене 13,82 руб. за акцию. Тогда бумаги "Иркутскэнерго" торговались на "Московской бирже" на уровне 11,5 руб. "Евросибэнерго" планировало выкупить 12,2% уставного капитала "Иркутскэнерго".

Позже глава энергетического дивизиона En+ Михаил Хардиков говорил, что у "Иркутскэнерго" нет публичной истории, и компанию в будущем ждет делистинг.

В "Иркутскэнерго" произошла реорганизация, в результате которой в ее 100%-ную "дочку" ООО "Байкальская энергетическая компания" были переданы все угольные ТЭЦ.

Иркутскэнерго

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