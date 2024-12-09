"ЕвроСибЭнерго" сменило название на "Эн+ Генерация"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - АО "ЕвроСибЭнерго" (Дивногорск, Красноярский край, входит в En+) сменило название на "Эн+ Генерация", говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения внесены в реестр 6 декабря.

"Эн+ Генерация", согласно раскрытию 2022 года, владеет 62,39% в капитале АО "Иркутскэнерго", а также, по данным ЕГРЮЛ, является основным владельцем нескольких компаний En+, которые также недавно сменили название. В частности, это эмитент биржевых облигаций и управляющая компания для ГЭС Ангарского каскада – ООО "Эн+ Гидро" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"), ООО"Эн+ Тепло Волга" (ранее - ООО "ЕвроСибЭнерго-Распределенная генерация"), ООО "Эн+ Солнце" (ООО "Абаканская солнечная электростанция").

"Эн+ Холдинг" занимается генерацией электроэнергии и теплоснабжением, установленная мощность генерирующих активов компании составляет 19,5 ГВт и 14,2 тыс. Гкал/ч. Основные операционные активы преимущественно расположены в Иркутской области и Красноярском крае. Единственным собственником компании является МКПАО "Эн+ Груп".