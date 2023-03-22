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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Генерал-майор Росгвардии арестован по обвинению в получении многомиллионных взяток

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Реутовский гарнизонный военный суд как минимум до мая заключил под арест заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майора Вадима Драгомирецкого.

"В отношении Драгомирецкого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Если данного времени следствию окажется недостаточным для завершения расследования, следователь может обратиться в суд за продлением меры пресечения.

Как стало известно в суде, генералу предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму свыше 28 млн рублей (ч.6 ст.290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий.

Об уголовном деле в отношении замкомандующего сообщил 20 марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением", - сообщил Хинштейн.

По данным парламентария, Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. "По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб. В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", - сообщил Хинштейн.

Как заявил следователь в суде, генерал частично признал вину.

Росгвардия Вадим Драгомирецкий
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