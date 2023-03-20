Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Хинштейн сообщил о явке с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого

В отношении генерала возбуждено уголовное дело о многомиллионных взятках, уточнил депутат

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело, сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его информации, Даргомирецкого подозревают "в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК".

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением",- сообщил Хинштейн.

"Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", - сообщил Хинштейн.

"Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершению которых будет решаться вопрос о его мере пресечения", - добавил он.

Росгвардия Вадим Драгомирецкий Александр Хинштейн ФСБ Виктор Золотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Что произошло за день: понедельник, 20 марта

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Песков разъяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина россиянами в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });