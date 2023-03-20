Хинштейн сообщил о явке с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого

В отношении генерала возбуждено уголовное дело о многомиллионных взятках, уточнил депутат

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого военно-следственные органы возбудили уголовное дело, сообщил в Telegram депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его информации, Даргомирецкого подозревают "в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК".

"Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением",- сообщил Хинштейн.

"Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", - сообщил Хинштейн.

"Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершению которых будет решаться вопрос о его мере пресечения", - добавил он.