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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Что произошло за день: среда, 22 марта

Коллегия Минобороны РФ, смерть экс-главы ЦИК Владимира Чурова, арест генерал-майора Росгвардии, пациент с подозрением на сибирскую язву в Подмосковье

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву. Роспотребнадзор сообщил, что заболевший прибыл из Чувашии. Ранее в республике выявили троих человек с подозрением на заражение.

- Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров. Вдова Лариса Чурова сообщила, что неделю назад он перенес инфаркт и ему были установлены стенты.

- В Минобороны РФ заявили об отражении атаки дронов на Крым. Все три аппарата были уничтожены, сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

- Россия создает сплошную зону контроля надводной обстановки в районе Курильских островов. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, для этого с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

- Летчики Су-27, сопровождавшие дрон США над Черным морем, награждены орденами Мужества. Они рассказали, что 14 марта выполнили маневры, чтобы беспилотник США изменил курс, но не вступали с ним в контакт и не применяли оружие.

- Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий арестован по обвинению в получении многомиллионных взяток.

- Политехнический музей возглавил помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов. Предыдущий гендиректор Политеха Елена Проничева в феврале была назначена гендиректором Третьяковской галереи.

- Глава Калининграда Евгений Любивый ушел в отставку по собственному желанию. Как сказал "Интерфаксу" источник в администрации города, отставка может быть связана с ситуацией, сложившейся после пожара в жилом доме 18 марта.

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