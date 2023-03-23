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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Суточные прогнозы погоды Росгидромета в 2022 году сбылись в 96,7% случаях

В Минприроды отметили успехи Росгидромета на фоне попыток навредить извне

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прогнозы погоды на сутки, подготовленные Росгидрометом в 2022 году, были верны в 96,7% случаях, сообщил на коллегии Росгидромета глава Минприроды Александр Козлов.

"96% штормовых предупреждений были оправданы, а предупреждения о лавинах - точны в 99-ти процентах, - продолжил он. - Это отличные, высокие показатели. Не все ведущие мировые державы могут похвастаться такой оправданностью прогнозов".

"Заграничные партнеры даже попытались опустить нас до своего уровня. Всемирный центр зональных прогнозов весной прошлого года перестал передавать России данные, что угрожало полетам гражданской авиации. Но Росгидромет за три дня разработал и начал выпускать собственные авиапрогнозы. Отмечу, что по итогам года в нашей стране не произошло ни одного авиапроисшествия из-за некорректного метеорологического обеспечения", - добавил министр.

Он напомнил, что страна входит в сезон весеннего половодья и специалисты Росгидромет уже дали свой прогноз на ближайшие месяцы.

"Причем в этом году аналитический документ Росгидромета стал более прицельным, с привязкой к конкретным населенным пунктам. Безусловно, в период половодья и паводков вы будете давать уточненную, оперативную информацию. Надеюсь, что в этом году заинтересованные органы субъектов будут относиться к гидрологическим прогнозам более внимательно", - сказал Козлов.

Также готов и предварительный прогноз Росгидромета о предстоящей пожарной опасности в лесах.

"В прошлом году оперативные данные Гидрометцентра, представленные в федеральный штаб, позволили своевременно выявить очаги возгораний в нескольких регионах и не допустить их распространения. А еще в прошлом году Росгидромет впервые провел эксперимент по искусственному вызыванию осадков, чтобы переувлажнить почву в Якутии. В итоге в республике существенно снизили класс пожарной опасности", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что одна из новых задач, которая стоит перед Росгидрометом - это создание единой цифровой платформы. "К июню должно быть завершено проектирование и финансово-экономическое обоснование. Сейчас служба эксплуатирует 86 программных комплексов и систем, функционал их всех будет собран на платформе "Росгидромет 2.0". После чего - уже новая платформа - будет интегрирована в систему Экомониторинга, которую создает Минприроды. Законопроект внесен в Госдуму", - сказал Козлов.

Росгидромет Минприроды Александр Козлов
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