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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Законопроект о мониторинге вечной мерзлоты принят в I чтении

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 242394-8 о создании системы мониторинга вечной мерзлоты в России. Его начали разрабатывать после аварии 2020 года на ТЭЦ-3 "Норникеля", вызвавшей разлив дизельного топлива.

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Законопроект вводит в российское законодательство такие определения, как "вечномерзлые грунты", "состояние многолетней мерзлоты" и "деградация вечномерзлых грунтов".

Создание государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты предлагается вести на базе наблюдательной сети Росгидромета.

На первом этапе реализации проекта в 2023 году предлагается разработать методы мониторинга, проверить их в Арктической зоне. При реализации первого этапа предполагается учесть опыт работы ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" по организации пунктов мониторинга на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Северная Земля. "Указанные пункты после проведения дооснащения впоследствии войдут в состав создаваемого государственного фонового мониторинга состояния многолетней (вечной) мерзлоты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Второй этап реализации проекта в 2024-2025 году предполагает организацию мониторинга на всей территории вечной мерзлоты в России.

В конце мая 2020 мая на ТЭЦ "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, - произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива, горючее попало в местные водоемы. Причиной аварии компания называла аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты. Через несколько месяцев после аварии в Госдуме предложили предметно рассмотреть законопроект об охране вечной мерзлоты, который ранее разрабатывал, в частности, парламент Якутии.

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В 2016 году Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии по инициативе местных ученых начало разработку проекта федерального закона "Об охране и использовании вечной мерзлоты". В документе планировалось отразить процессы государственного учета и надзора состояния вечной мерзлоты, проработать экономические механизмы и ввести ответственность за нарушение состояния вечной мерзлоты. "Для борьбы с последствиями негативных процессов из республиканского бюджета требуются серьезные суммы. Однако непонятно, кто должен заниматься ими. К полномочию республиканских властей, ни тем более муниципалитетов, это нигде не отражено. Нет серьезной нормативной базы, как все это охранять, считать ущерб, компенсировать и как отрабатывать эти процессы", - говорил ранее Сахамин Афанасьев, занимавший тогда пост министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Госдума Норниель Росгидромет Якутия Шпицберген Коми Ил Тумэе
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