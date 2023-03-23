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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Мишустин отметил существенный рост производства вооружений и техники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия существенно нарастила объемы производства востребованных образцов вооружения и техники, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он представляет годовой отчет правительства.

Военная операция на Украине

Мишустин напомнил, что осенью вышел президентский указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил и других войск, воинских формирований и органов. На совет возложили решение вопросов, связанных с материальным снабжением военнослужащих, повышение координации федеральных органов власти и регионов.

"В короткие сроки были сверены реальные потребности силовых ведомств. Сопоставили их с имеющимися производственными возможностями. Определили приоритетность поставок и целевые задания. Предприятиям-поставщикам помогли с выстраиванием межзаводской кооперации", - сказал премьер.

"Это позволило выполнить задачу по поставкам столь нужных нашим бойцам бронежилетов, шлемов, аптечек первой помощи. И конечно - по обеспечению потребностей министерства обороны и других силовиков в вооружении и военной технике, а также ином востребованном имуществе. По отдельным позициям, где еще наблюдаются сложности - принимаем оперативные решения", - сообщил он.

"Для удовлетворения многократно возросших нужд организациями оборонно-промышленного комплекса ускоренно выполняются инвестиционные проекты. Соответствующее финансирование предусмотрено. Такие мероприятия направлены на создание новых мощностей, приобретение дополнительного оборудования, оснастки", - заявил премьер.

"Переформатировали работу промышленности. Где нужно - перевели предприятия ОПК на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний. Подключили к этому научные коллективы", - сказал Мишустин.

"В самые сжатые сроки были внесены изменения в регулирование о контрактной системе, введены специальные меры в сфере экономики для обеспечения гособоронзаказа. В частности, расширены случаи закупок у единственных поставщиков. Упрощен механизм ценообразования, усилена ответственность за отказ от заключения контрактов", - сообщил он.

Михаил Мишустин Правительство Госдума СВО
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