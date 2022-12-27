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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Мишустин сообщил, что поставки оружия и бронежилетов участникам СВО налажены

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Поставки вооружений и средств индивидуальной бронезащиты для участников специальной военной операции налажены, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Налажены поставки в войска вооружений, военной специальной техники и снабжение наших воинов средствами индивидуальной бронезащиты, всесезонными комплектами вещевого имущества", - отметил он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей СВО. Этот совет был создан в середине октября.

По словам премьера, за два месяца работы координационного совета была существенно активизирована деятельность промышленных предприятий в интересах специальной военной операции.

"Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров. Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах, как у самих организаций оборонно-промышленного комплекса, так и у тех, кто участвует в кооперации с ними в рамках выполнения заказов для участников СВО", - заявил Мишустин.

По его словам, это только первые результаты. "Необходимо продолжать работать, действовать в том же ключе. Сделать предстоит еще немало", - подчеркнул глава правительства.

"Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами, выравнивает ситуацию", - заметил премьер.

Мишустин также отметил, что, благодаря частичной или полной расконсервации мобилизованных мощностей, появились возможности использования головными исполнителями по гособоронзаказу всего производственно-технологического потенциала.

Он также обратил внимание, что регионы за счет своих бюджетов получили право закупать товары двойного назначения и передавать их в вооруженные силы.

"Их список внушительный: это и беспилотники, приборы ночного видения, прицелы, оптические лазерные и иные системы наведения, а также походное снаряжение, лекарства, строительные материалы и многое другое", - пояснил премьер.

Кроме того, продолжил Мишустин, федеральные и муниципальные власти, а также юридические лица могут приобретать продукцию у единственных поставщиков для выполнения ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, а также обеспечения логистики и бесперебойной поставки грузов в интересах военных.

На этом же заседании премьер пообещал, что правительство проверит расходование средств на СВО.

Михаил Мишустин Правительство
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