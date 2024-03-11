Отчет правительства РФ в Думе планируют провести в апреле

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Думы предложил провести традиционный отчет правительства РФ перед парламентом в апреле, главу Минфина Антона Силуанова ждут на заседании комитета Госдумы по бюджету на следующей неделе, сообщил в ходе заседания этого комитета в понедельник его руководитель Андрей Макаров.

"Поскольку у нас отчет правительства ориентировочно Совет Думы поставил в апреле, следовательно, нам надо планировать приход сюда Антона Германовича Силуанова. Предварительно предлагается, пока нет даты, сделать это на следующей неделе", - сказал Макаров. "Пока ориентируемся на следующую неделю, день постараемся уточнить как можно быстрее", - добавил он.

Глава комитета напомнил, что в преддверии отчета правительства, по сложившейся традиции, профильные министры приходят в комитеты и отчитываются о проделанной работе, о планах. "Для того, чтобы разговор у нас был максимально предметным, у меня просьба (к депутатам - ИФ) на этой неделе передать вопросы, на которых вы хотите, чтобы министр финансов остановился более подробно", - сказал глава комитета.

Согласно Конституции РФ, правительство представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой парламента.

В 2023 г. отчет прошел 23 марта.