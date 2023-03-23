Блогер Максим Кац заочно арестован за фейки об армии РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал заочный арест блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Каца Максима Евгеньевича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Кацу предъявлено обвинение по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде либо штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Уголовное дело было возбуждено 7 апреля 2022 года. В настоящее время срок расследования продлен до 7 апреля 2023 года. В октябре прошлого года блогер был объявлен в розыск в России, 9 марта этого года следствие объявило Каца в международный розыск.

В июле Минюст РФ включил блогера в реестр физических лиц - иностранных агентов.

Кац также является бывшим депутатом муниципального собрания московского района Щукино.