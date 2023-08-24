Суд в Москве заочно приговорил Максима Каца к восьми годам за фейки про армию

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии общего режима оппозиционеру и блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации про действия Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Кроме того, по приговору Кацу на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Кацу будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Кац признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре РФ, согласно фабуле дела, "3 апреля 2022 года Кац, находясь за пределами Российской Федерации, в видеохостинге YouTube на своей публичной странице опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине".

Защита Каца в суде настаивала на его невиновности.

В России Кац объявлен в розыск и арестован заочно.

В июле прошлого года Минюст РФ включил блогера в реестр физических лиц-иностранных агентов.