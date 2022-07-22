Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России обновило реестр физических лиц-иностранных агентов.

Минюст включил в него пять человек: муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан иностранными агентом, ликвидирован как экстремистская организация по решению суда) Руслана Шаведдинова, телеведущую и оппозиционного общественного деятеля Татьяну Лазареву.

В список попал также бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино, блогер Максим Кац, а также фигурант дела о распространении фейков о российских военных телеведущая, блогер Вероника Белоцерковская.

По данным Минюста, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Оппозиционер Илья Яшин в настоящее время находится под арестом по обвинению в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ (часть 2 статьи 207.3 УК).

Шаведдинов, как и практически все соратники оппозиционного политика Алексея Навального (отбывает срок наказания в исправительной колонии), с сентября прошлого года является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Проживает за рубежом.