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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России обновило реестр физических лиц-иностранных агентов.

Минюст включил в него пять человек: муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - признан иностранными агентом, ликвидирован как экстремистская организация по решению суда) Руслана Шаведдинова, телеведущую и оппозиционного общественного деятеля Татьяну Лазареву.

В список попал также бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино, блогер Максим Кац, а также фигурант дела о распространении фейков о российских военных телеведущая, блогер Вероника Белоцерковская.

По данным Минюста, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Оппозиционер Илья Яшин в настоящее время находится под арестом по обвинению в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ (часть 2 статьи 207.3 УК).

Шаведдинов, как и практически все соратники оппозиционного политика Алексея Навального (отбывает срок наказания в исправительной колонии), с сентября прошлого года является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Проживает за рубежом.

Минюст РФ Илья Яшин Руслан Шаведдинов Татьяна Лазарева Максим Кац Вероника Белоцерковская
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