Суд вернул в СИЗО отпущенного неделю назад под домашний арест экс-сенатора Сабадаша

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил представление прокуратуры, обжаловавшей домашний арест бывшего сенатора Александра Сабадаша, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд изменил меру пресечения Сабадашу на заключение под стражу по 22 мая", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, защита возражала против удовлетворения жалобы и просила оставить фигуранта под домашним арестом, ссылаясь на плохое состояние его здоровья.

На заседании суда Сабадаш сообщил, что погасил ущерб от вменяемых ему преступлений. Кроме того, по его словам, истек срок давности по семи эпизодам обвинения.

Как сообщалось, 23 марта Смольнинский суд Петербурга перевел Сабадаша из СИЗО под домашний арест по делу о хищении денег у банка "Таврический".

Сейчас его материалы рассматриваются, по существу.

Вместе с Сабадашем на скамье подсудимых находятся экс-руководители банка "Таврический" Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Им инкриминировано преступление по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Обращение адвокатов

Адвокат Сабадаша Виктория Бурковская сказала "Интерфаксу", что защита обратилась с открытым письмом к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, в котором просит его разобраться в сложившейся ситуации. Так, по словам адвокатов постановление об изменении меры пресечения экс-сенатору было обжаловано не только прокуратурой, но и адвокатами, в том числе и других фигурантов дела, которым была продлена мера пресечения.

"Но апелляционное представление не было вручено всем защитникам Сабадаша, а также адвокатам других подсудимых. Адвокаты Сабадаша были уведомлены о рассмотрении апелляционного представления выборочно. А защитники других подсудимых вообще не были уведомлены судом первой инстанции о дате, времени и месте рассмотрения апелляционного представления", - говорится в письме Лебедеву.

Кроме того, отмечают защитники, в среду апелляционной инстанцией было рассмотрено только представление прокуратуры, при этом защита Сабадаша и других подсудимых была лишена права представить мотивированные возражения на него. Апелляционные жалобы защитников в Санкт-Петербургский горсуд для рассмотрения не были направлены, а также не были направлены участникам процесса.

"Невозможно объяснить, какими процессуальными нормами руководствовался суд, лишая всех подсудимых права на защиту. За последнее время президент страны и Верховный суд РФ неоднократно заявляли о том, что практику безусловного содержания под стражей необходимо сокращать и применять более мягкие меры пресечения. Настоящие действия Санкт-Петербургского правосудия можно расценить только как репрессию в отношении подсудимых", - резюмируют адвокаты в обращении к главе Верховного суда.

Уголовное преследование

Впервые Сабадаша привлекли к уголовной ответственности в 2014 году. Суд в Москве арестовал его за покушение на мошенничество на 1,8 млрд рублей из бюджета, позже он был приговорен к шести годам колонии.

В 2017 году, отбывая наказание, экс-сенатор получил новый срок - за мошенничество с деньгами банка "Таврический".

В январе 2021 года Сабадаша задержали на территории СИЗО-1 "Кресты" сразу после освобождения по приговору 2017 года. Ему вменили хищение денег у того же банка.

По версии следствия, сумма ущерба составляет 952 млн рублей.

Банк "Таврический" в конце 2014 года прекратил осуществлять платежи. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК.