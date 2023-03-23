Мантуров заявил, что Минпромторг не участвует в частном споре ГАЗа и VW

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ не принимает участие в судебном разбирательстве по иску автозавода "ГАЗ" к российской "дочке" концерна Volkswagen на правах третьей стороны, надеется на поиск компромиссного решения, заявил журналистам вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Это спор хозяйствующих субъектов. Надеюсь, что мы найдем компромиссное решение", - сказал чиновник, комментируя ситуацию вокруг судебного разбирательства автопроизводителей. Мантуров подчеркнул, что Минпромторг в споре "третьей стороной не участвует, поскольку это частные активы".

На вопрос о том, когда судебный спор "ГАЗа" и VW может быть урегулирован и когда ситуация вокруг российских активов VW получит развитие, он ответил: "Не могу сказать".

Иск ГАЗа к Volkswagen

Как сообщалось, 14 марта ООО "Автозавод "ГАЗ" подало в Арбитражный суд Нижегородской области иск о взыскании с Volkswagen, контрактная сборка моделей которого до весны 2022 г. велась на мощностях российского концерна в Нижнем Новгороде, убытков в размере 15,6 млрд руб. Кроме того, ГАЗ ходатайствовал о масштабных обеспечительных мерах в отношении российских активов VW.

Суд удовлетворил это ходатайство, наложив определением от 17 марта арест на доли иностранных юрлиц в ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР, её совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), все имущество германского концерна в РФ за исключением денежных средств, а также запретив по ходатайству ГАЗа любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР.

Под перечисленные ограничения подпали и доли VW в подконтрольных российских юрлицах. В частности, ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", а также ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Страхование", ООО "Скания Финанс". Последние три, по данным ЕГРЮЛ, до середины февраля этого года входили в периметр производителя грузовиков Scania, который, в свою очередь, входит в принадлежащее VW грузовое подразделение Traton. Scania к концу 2022 г. продала российскую "дочку" (ООО "Скания-Русь", ныне - ООО "БВГ") местному дилеру "Альфаскан", но три указанные структуры, как следует из реестра, в периметр той сделки не вошли. К концу февраля они перешли под единоличный контроль ФГР.

Как было отмечено в определении суда, ГАЗ обосновывал свое ходатайство об обеспечительных мерах в том числе выписками из ЕГРЮЛ, согласно которым ФГР владеет четырьмя указанными юрлицами, "что обуславливает риск отчуждения указанного имущества в пользу третьих лиц и, как следствие, невозможность исполнения судебного акта".

"По утверждению ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге. В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, у Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", - отмечалось в тексте определения.

"Принятие обеспечительных мер позволит предотвратить причинение значительного ущерба ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и нарушение его законных интересов. Данная мера направлена на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами", - подчеркнул суд.

Основным претендентом на российские активы VW, включая крупнейший из них - автозавод в Калуге, СМИ в последнее время называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

Пресс-служба российского подразделения Volkswagen, комментируя ситуацию вокруг судебного разбирательства, заявляла "Интерфаксу", что в концерне удивились иску бывшего российского партнера. "Мы осведомлены об иске со стороны "ГАЗа", и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела. Мы удивлены получением иска от "ГАЗа" именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет, и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года", - сказали в пресс-службе компании.

Там также отметили, что "Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору". "Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников", - добавили в VW.

Завод ФГР мощностью 225 тыс. автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 г. предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц продукции в год. В начале марта 2022 г. VW сообщил, что приостановит производство автомобилей в России.

Кроме того, VW с 2012 г. вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 г. выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.