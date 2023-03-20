В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

Германская компания занимается согласованием с российскими регуляторами продажи российских активов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen находится в процессе согласования продажи своих российских активов местному инвестору. В компании удивлены иску от группы "ГАЗ", по которому были арестованы ее активы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского представительства VW (ООО "Фольксваген Груп Рус").

"Мы осведомлены об иске со стороны "ГАЗа", и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела. Мы удивлены получением иска от "ГАЗа" именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет, и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года", - сказали в пресс-службе VW.

"Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая завод в Калуге с более чем 4 тысячами сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору", - добавили в компании.

В Volkswagen надеются, что иск не вызовет задержку сделки, которая должна обеспечить занятость затронутых сотрудников.

Группа "ГАЗ" 14 марта подала в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд рублей убытков из-за расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. По просьбе истца суд 17 марта наложил обеспечительные меры на российские активы германской компании. В частности, суд арестовал доли иностранных юрлиц в ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР, ее совладельцы: Volkswagen AG - 28,06%, Skoda Auto A.S. - 16,8% и Volkswagen Finance Luxemburg S.A. - 55,14%), все имущество концерна в России, кроме денег и запретил любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ФГР.

"По утверждению ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например, принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге. В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, у Volkswagen AG не останется никаких других активов в России, что, по мнению истца, является достаточным основанием для принятия обеспечительных мер", - говорилось в определении.

Основным претендентом на российские активы VW, включая крупнейший из них - автозавод в Калуге, СМИ в последнее время называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали.

"ГАЗ" напомнил, что соглашение с VW о контрактной сборке в Нижнем Новгороде было заключено в июне 2011 года, а в 2017 году - продлено до конца 2025 года. В начале марта 2022 года германский концерн прекратил выпуск автомобилей в России, в том числе и по контрактной сборке. В начале апреля VW уведомил ГАЗ о приостановке производственной деятельности на нижегородской площадке. Стороны официально договорились о расторжении соглашения о контрактной сборке и сопутствующих договоров 10 августа.