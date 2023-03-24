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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Медведев не видит ничего плохого в кооперации с китайским автопромом

Однако отмечает, что новый электромобиль "Москвич" на базе китайского JAC JS4 оказался дороговат

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит ничего плохого в кооперации с Китаем в автомобилестроении.

Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте", Медведев прокомментировал высокую стоимость новых электрических автомобилей "Москвич", созданных на основе китайского JAC JS4.

"Насчет "Москвича". Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой", - сказал зампред Совбеза РФ.

При этом он подчеркнул, что "на самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет".

По словам Медведева, он на личном опыте убедился, что в последнее время китайский автопром достиг значительных успехов.

Он отметил, что "нужно развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации".

"Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" - они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", - добавил Медведев.

Говоря о высокой стоимости "Москвичей", зампред Совбеза пояснил, что причиной этого стали антироссийские санкции.

"Купить можно все на самом деле, но очень существенно все подорожало. И это, конечно, плохо. Это, к сожалению, та цена, которую приходится платить. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего потребительского рынка", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Китай
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