Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей партнера "КАМАЗа" – китайского автоконцерна JAC – под брендом "Москвич" может быть налажен на переданном Москве бывшем заводе Renault (ЗАО "Рено Россия", ранее - "Автофрамос"), пишут "Ведомости".

О том, что "КАМАЗ" локализует на московском автозаводе китайские автомобили, изданию рассказали два источника, знакомые с планами компании. По словам одного из них, "КАМАЗ" ведет переговоры со своим нынешним партнером, автоконцерном JAC. При участии последнего "КАМАЗ" в начале этого года вывел на рынок малотоннажный грузовик "Компас", который, по существу, представляет собой адаптированный под российские реалии бренд-инжиниринг китайского грузовика JAC.

Начать производство на заводе в Москве планируется не позднее IV квартала 2022 г. с автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а затем перейти на электромобили.

При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно, говорит собеседник газеты.

Представители "КАМАЗа" и мэрии Москвы от комментариев отказались. Представитель Минпромторга сказал "Ведомостям", что концепция производства на заводе "Москвич" будет представлена в ближайшее время правительством Москвы совместно с "КАМАЗом".

Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для проекта крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 г. Машины этой модели планировала использовать группа "Соллерс Авто" в своем совместном с "РусГидро" проекте электрокаршеринга во Владивостоке. Компания в начале года взяла в финансовый лизинг первую партию электрокаров для сервиса из 15 машин, к лету планировала нарастить парк до 70 шт.

"На данный момент JAC iEV7 – единственный бюджетный электрический кроссовер, имеющий официальную омологацию в России и официальную сервисную поддержку дистрибьютора. Также ждем выхода на рынок других брендов и будем их прорабатывать", - говорили "Интерфаксу" в середине февраля в пресс-службе "Соллерса".

По словам собеседника "Ведомостей", на предмет локализации в Москве "КАМАЗ" рассматривает более компактную модель – JAC iEVS4. На начальной стадии, скорее всего, это будет отверточная сборка (SKD) электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объемов производства, говорит другой источник. У модели iEVS4 есть аналог с бензиновым двигателем, который выпускается под индексом S4.

Впрочем, принципиальное решение по модели для производства в Москве пока не принято, отмечают источники газеты.

Близкий к "КАМАЗу" источник "Ведомостей" говорит, что разработанный компанией проект компактного электромобиля "Кама" не имеет ничего общего с обсуждаемыми планами по локализации автомобилей на бывшем автозаводе Renault.