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Бывшее СП с Iveco после ухода итальянцев из РФ продолжит выпуск грузовиков с китайским JAC

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн JAC, с помощью технологий которого в России были перезапущены некоторые покинутые иностранцами автозаводы, станет партнером еще одного проекта в отрасли - бывшего СП с Iveco с производством в Миассе Челябинской области.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании "АМТ Н.В." - переименованного бывшего СП "Ивеко-АМТ". СП после ухода Iveco из РФ было к августу 2022 г. консолидировано российским совладельцем - ООО "АМТ" Владимира (80%) и Андрея (20%) Новиковых.

На своем сайте российская компания объявила, что "благодаря сотрудничеству с (...). компанией JAC Motors, а также рядом других производителей автокомпонентов, разрабатывает и в ближайшее время представит на рынок новый модельный ряд автомобильной техники".

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В отличие от традиционного полноприводного модельного ряда, который выпускался предприятием ранее, новый будет включать как полноприводную, так и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с массой от 12 до 90 тонн, колесными формулами 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4, 8х8, 10х10 и базовой линейкой эффективных и экономичных двигателей мощностью от 480 до 550 л.с.

"АМТ Н.В." продолжает поддерживать традиционное направление - производство специальных грузовых автомобилей, предназначенных для различных нефтегазовых, лесных, строительных, добывающих технологий. Кроме того, дополняет свой производственный процесс неполноприводной техникой для магистральных перевозок и городского хозяйства с учетом потребностей заказчиков, будь то крупные международные компании или частные лица", - отмечает автопроизводитель.

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Производственный комплекс АМТ Н.В. включает цеха сборки рам и производства надстроек, сварки, сборки и покраски кабин, автосборочный и испытательный комплексы. Проектная мощность предприятия - 5 тыс. автомобилей в год, действующая мощность - 3,5 тыс. машин и 1,5 тыс. надстроек.

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что JAC не участвует в проекте на правах совладельца. Вместе с тем бывшее СП с Iveco - не первое в российском автопроме, которое перезапускается после начала прошлогоднего кризиса с помощью его технологий. На основе технологий китайского автокорцерна, в частности, выпускаются новые LCV под брендом Sollers на покинутой американским Ford площадке "Соллерса" в Татарстане, а также автомобили под брендом "Москвич" на бывшем столичном заводе Renault.

Iveco JAC Миасс АМТ
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