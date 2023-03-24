Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию
Майкл Калви
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный", по которому семеро человек получили условные сроки. Американец Калви тогда был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно, гражданин Франции Дельпаль - к 4,5 годам условно. Всем им также был установлен пятилетний испытательный срок. Никто из фигурантов вину не признал.

Калви и Дельпаль оспорили вынесенный им приговор, попросив Мосгорсуд отменить его и оправдать их.

Кроме того, ранее защита подавала жалобу для отмены меры пресечения в виде запрета определенных действий, которая была сохранена по приговору суда, и в январе 2022 года суд ее удовлетворил, отменив для Калви запрет определенных действий.

Baring Vostok Майкл Калви Филипп Дельпаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Адвокаты подтвердили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Что произошло за день: четверг, 23 марта

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Блогер Максим Кац заочно арестован за фейки об армии РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

На Ярославском моторном заводе возник пожар

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });