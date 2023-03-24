Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

Майкл Калви Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный", по которому семеро человек получили условные сроки. Американец Калви тогда был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно, гражданин Франции Дельпаль - к 4,5 годам условно. Всем им также был установлен пятилетний испытательный срок. Никто из фигурантов вину не признал.

Калви и Дельпаль оспорили вынесенный им приговор, попросив Мосгорсуд отменить его и оправдать их.

Кроме того, ранее защита подавала жалобу для отмены меры пресечения в виде запрета определенных действий, которая была сохранена по приговору суда, и в январе 2022 года суд ее удовлетворил, отменив для Калви запрет определенных действий.