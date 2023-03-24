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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Адвокаты подтвердили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию, заявили в пятницу в Мосгорсуде их адвокаты.

"Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы ему сложно приехать", - сказал в суде адвокат американца Тимофей Гриднев.

Аналогичное заявление сделал и адвоката Филиппа Дельпаля.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что осужденные уехали из РФ в США и Францию сразу после отмены им меры пресечения в виде запрета определенных действий.

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Baring Vostok Майкл Калви Филипп Дельпаль
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