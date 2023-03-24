Военные РФ заявили, что боеприпасы с обедненным ураном плохо скажутся на ВСУ и жителях Украины

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном приведут к негативным последствиям для вооруженных сил Украины (ВСУ), а также для населения и сельскохозяйственного сектора этой страны.

"Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на то, что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", - сказал в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он сослался на заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая заявила, что Лондон наряду с танками Challenger-2 передаст Киеву боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

"После применения снарядов с обедненным ураном значительные посевные площади на территории Украины будут заражены, а через автотранспорт радиоактивные вещества будут разнесены на остальную территорию", - сказал Кириллов.

"Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем", - заявил начальник войск РХБЗ.