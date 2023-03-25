Путин заявил, что РФ сможет ответить на поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - России есть, чем ответить на возможные поставки на Украину снарядов с обедненным ураном: у РФ сотни тысяч таких снарядов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Должен сказать, что у России, конечно, есть чем ответить. У нас без преувеличения сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяли", - сказал Путин, отвечая на вопросы СМИ в интервью на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Я думаю, что если США собираются с 15 тысяч (снарядов) в этом году выйти на 42 в следующем, то для других (стран) это будет еще сложнее. Там существуют еще свои правила. В каждой стране свои планы развития вооруженных сил и так называемого народного хозяйства, инфраструктуры, образования и здравоохранения", - сказал Путин.

У него спросили, что в таком случае будет со "знаменитым украинским черноземом".

"Вот это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя в лице тех, кто инициирует подобные, противоречащие интересам нормальной логики и гуманитарного права шаги", - сказал Путин.

Он опроверг тезис о том, что снаряды с обедненным ураном не оставляют никакого следа и являются безвредными.

"Это, конечно, не так. Дело в том, что они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном - там может быть разный материал использован, - он используется в бронебойных целях, он все-таки так или иначе порождает так называемую радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера", - сказал Путин.

Специалисты подтверждают, продолжил он, что после использования в бывшей Югославии, Ираке кратно выросли онкологические заболевания у местных граждан.

"Если мы говорим об Украине, то тогда те, кто будут применять, должны же понимать: они считают тех людей, которые живут на этой территории, своими? Как же они будут применять против людей, фактически, которые своими являются? Имею в виду, что остатки будут пылить. В том числе, будут загрязнять посевные площади", - сказал Путин.

В этом смысле, подчеркнул еще раз президент, такое оружие можно отнести к наиболее вредному и опасному для человека.

Российский лидер убежден, что западные страны, накачивая Украину вооружениями, стремятся продлить конфликт.

"С точки зрения логики тех, кто спровоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверно, это правильное решение (поставлять вооружения). На мой взгляд это только приведет к большей трагедии", - добавил президент.