Минздрав РФ заявил о спаде заболеваемости туберкулезом до исторического минимума

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России достигнуты исторические минимумы заболеваемости туберкулезом и смертности от него за весь период наблюдения, сообщила "Интерфаксу" главный внештатный фтизиатр Минздрава России, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Ирина Васильева.

"COVID-19 внес свои коррективы в положение с туберкулезом во всем мире, но в РФ удалось удержать под контролем ситуацию по этому заболеванию. Российские фтизиатры с честью выдержали это испытание и в настоящее время в России достигнуты исторические минимумы заболеваемости туберкулезом и смертности от него за весь период наблюдения", - сказала Васильева.

Недавно был опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения о том, что смертность от туберкулеза в мире увеличилась в 2020-2022 годах почти на полмиллиона случаев из-за вызванных пандемией сбоев в здравоохранении.