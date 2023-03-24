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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвали передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом и нарушением международных обязательств.

"Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства", - говорится в заявлении ФСВТС.

"Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - заявила служба.

Ранее Минобороны Словакии сообщило, что передало Украине первую партию из четырех истребителей МиГ-29.

"В соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Словацкой Республики о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 г. зафиксировано, что "каждая из договаривающихся сторон не будет без письменного согласия другой договаривающейся стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества", - говорится в заявлении ФСВТС.

На прошлой неделе правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб", в соответствии с межправительственным соглашением.

МиГ-29 - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России и многих стран мира. По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

ФСВТС Украина Словакия МиГ-29
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