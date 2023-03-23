Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В Словакии сообщили о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первые четыре словацких истребителя МиГ-29 уже находятся на Украине, сообщили в четверг словацким журналистам в Министерстве обороны Словакии.

Там отметили, что вскоре на Украину будет передислоцирована очередная партия этих самолетов.

"Я благодарю всех, кто принимал участие в переброске, за профессиональную работу", - приводит словацкое издание "Нови час" слова главы ведомства Ярослава Надя.

Исходя из оперативных соображений, Минобороны пока не планирует сообщать какие-либо подробности о поставке очередных самолетов.

Ранее сообщалось, что передача 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" являлась предметом межправительственного соглашения между Словакией и Украиной, которое было одобрено словацким правительством на прошлой неделе.

Словакия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Что случилось этой ночью: четверг, 23 марта

США и Южная Корея завершили масштабные военные учения у границы с КНДР

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Генсек НАТО призвал Запад готовиться к долгой поддержке Украины

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

Прокурор Манхэттена отменил заседание суда по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });