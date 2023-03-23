В Словакии сообщили о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Первые четыре словацких истребителя МиГ-29 уже находятся на Украине, сообщили в четверг словацким журналистам в Министерстве обороны Словакии.

Там отметили, что вскоре на Украину будет передислоцирована очередная партия этих самолетов.

"Я благодарю всех, кто принимал участие в переброске, за профессиональную работу", - приводит словацкое издание "Нови час" слова главы ведомства Ярослава Надя.

Исходя из оперативных соображений, Минобороны пока не планирует сообщать какие-либо подробности о поставке очередных самолетов.

Ранее сообщалось, что передача 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб" являлась предметом межправительственного соглашения между Словакией и Украиной, которое было одобрено словацким правительством на прошлой неделе.