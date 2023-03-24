В Минздраве опровергли заявления о том, что 81% мужчин в РФ умирают внезапной смертью

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Минздраве России опровергли данные профессора Олега Аполихина о том, что в России 81% мужчин умирают внезапной смертью.

"Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

В министерстве сообщили, что на первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет, как и в большинстве стран мира, находятся болезни системы кровообращения, из них лидирующая патология - хроническая ишемическая болезнь сердца. Также одной из причин смерти мужчин являются онкологические заболевания, при этом смерть от этих причин не может быть внезапной.

"Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году, по предварительной оценке Росстата, составляет 67,6 лет, при этом данный показатель в России растет. Данные статистики также показывают, что 70% мужчин умирают в пожилом возрасте. При этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе", - отмечается в сообщении.

Ранее главный внештатный специалист министерства по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин заявил, что 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, причем 81% умирают скоропостижно.