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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет

81% мужчин умирают внезапной смертью, сообщил на форуме "Здоровое общество" эксперт Минздрава

В России 52% мужчин не доживают до 65 лет
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России 52% мужчин не доживают до 65 лет и 81% мужчин умирают внезапной смертью, заявил на форуме "Здоровое общество" директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40-60 лет. Большинство умирает в этом возрасте", - сказал он.

Он отметил, что "81% мужчин умирают внезапной смертью". Причем, по его данным, 74% в этой группе - это мужчины, которые умирают на рабочем месте.

Основной причиной смерти мужчин эксперт назвал сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

По его словам, для профилактики смертности нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, а не надеяться на лечение после диагноза.

Минздрав Олег Аполихин
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