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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Мурашко сообщил Путину о дополнительном приросте ожидаемой продолжительности жизни

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В России наблюдается дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни; также в стране зафиксированы самые низкие показатели по младенческой смертности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день у нас после снижения заболеваемости COVID медико-демографическая ситуация улучшается - это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни. И по показателям в целом младенческой смертности мы тоже видим, что самые низкие показатели опять за всю историю РФ", - сказал Мурашко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, показатель снижения смертности по онкологии среди взрослого населения страны составил 4,5% за последние два года.

Мурашко сообщил, что за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии; также выросло почти на 40% количество схем, применяемых в современной химиотерапии.

Стала доступна фотонная терапия, добавил он. Кроме того, по его словам, "впервые у нас появилась протонная терапия в арсенале лечения онкологических заболеваний - 4 тыс. пациентов за последние два с небольшим года прошли (лечение - ИФ)".

"По сердечно-сосудистым заболеваниям - COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала, в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала. COVID пошел на спад, мы, во-первых, научились его лечить и профилактировать, и ситуация сегодня по сравнению с 2019 годом - на 10% ниже показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - заявил министр.

Также, по его словам, большое количество рентгенографических установок установлено в регионах. За последний год на 16% увеличилось количество таких вмешательств.

Михаил Мурашко Владимир Путин Минздрав РФ
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