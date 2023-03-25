Пожар на складе целлюлозы в Ростовской области ликвидировали

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью потушить пожар на складе с целлюлозной продукцией в городе Аксай Ростовской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По ее данным, полная ликвидация пожара объявлена в 17:00 по московскому времени.

Ранее в субботу сообщалось, что склад с целлюлозной продукцией загорелся в Ростовской области, площадь пожара составляла 1 200 кв. метров. К тушению привлекали пожарный поезд, а также 79 человек и 41 единицу техники.