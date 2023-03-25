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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Пожар на складе целлюлозной продукции в Ростовской области локализовали

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на складе целлюлозной продукции в городе Аксай Ростовской области на площади 1 200 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожар локализован в 13:05 по московскому времени.

К тушению приступил пожарный поезд, пожар тушат 52 человека, 18 единиц техники.

Ранее в субботу сообщалось, что склад с целлюлозной продукцией загорелся в Ростовской области на площади 1 000 кв. метров.

Ростовская область Аксай МЧС
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