Пожар на складе целлюлозной продукции в Ростовской области локализовали
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание на складе целлюлозной продукции в городе Аксай Ростовской области на площади 1 200 кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным ведомства, пожар локализован в 13:05 по московскому времени.
К тушению приступил пожарный поезд, пожар тушат 52 человека, 18 единиц техники.
Ранее в субботу сообщалось, что склад с целлюлозной продукцией загорелся в Ростовской области на площади 1 000 кв. метров.