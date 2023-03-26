Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Украинский беспилотник упал под Тулой после перехвата российским комплексом РЭБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Киев пытался устроить атаку при помощи беспилотника типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении, он был перехвачен российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области", - заявили в Минобороны РФ.

"Группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" обеспечивают надежное прикрытие с данного направления", - сообщили в военном ведомстве.

В результате беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

На месте падения украинского беспилотника работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов.

Днем 26 марта в Киреевском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого частично пострадали три жилых дома. Пострадали три человека: одному пострадавшему оказана помощь на месте, одна женщина доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Минобороны Тульская область Стриж Ту-141
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Тульской области распорядился оказать помощь пострадавшим при падении БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

Число пострадавших в результате взрыва под Тулой выросло до трех человек

Два человека пострадали в результате взрыва в Тульской области

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы

Российское оборудование по проекту ExoMars вернут из Европы
Военная операция на Украине

Путин заявил, что у военных РФ есть цель уничтожать технику ВСУ "на дальних подступах"

Президент России обвинил Запад в строительстве "новой оси"

Президент России обвинил Запад в строительстве "новой оси"

Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза

Путин заявил, что Россия не создает с Китаем военного союза

Пепел вулкана Шивелуч присыпал камчатский райцентр

Пепел вулкана Шивелуч присыпал камчатский райцентр

Путин увидел попытку срыва переговоров РФ и КНР в поставках Киеву миллиона западных снарядов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });