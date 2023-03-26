Украинский беспилотник упал под Тулой после перехвата российским комплексом РЭБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Киев пытался устроить атаку при помощи беспилотника типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении, он был перехвачен российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации. Беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области", - заявили в Минобороны РФ.

"Группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" обеспечивают надежное прикрытие с данного направления", - сообщили в военном ведомстве.

В результате беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

На месте падения украинского беспилотника работают специалисты Минобороны, МЧС и правоохранительных органов.

Днем 26 марта в Киреевском районе Тульской области произошел взрыв, в результате которого частично пострадали три жилых дома. Пострадали три человека: одному пострадавшему оказана помощь на месте, одна женщина доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще один человек самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.