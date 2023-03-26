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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Губернатор Тульской области распорядился оказать помощь пострадавшим при падении БПЛА

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился оказать помощь пострадавшим в результате взрыва после падения беспилотника в Киреевске, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей", - говорится в сообщении.

"В кратчайшие сроки необходимо провести обследование поврежденных жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. При необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного размещения", - сказал Дюмин.

Губернатор поручил рабочей группе восстановить остекление многоквартирных жилых домов, а также обследовать поврежденные частные домовладения.

По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах.

Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в пресс-службе.

На месте происшествия продолжается работа специалистов.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье в Киреевском районе произошел взрыв. Российские военные заявили, что Киев пытался устроить атаку при помощи беспилотника типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении, который был перехвачен российским комплексом радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск.

Тульская область Алексей Дюмин
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