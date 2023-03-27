Патрушев заявил, что Запад может спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западным странам не удастся добиться поражения России; он также выразил мнение, что Запад может спровоцировать общеевропейский или мировой конфликт.

"Результат один - все попытки сокрушить Россию тщетны. Не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

При этом, по его словам, Вашингтон и Лондон, "используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им всё сойдет с рук".

Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине. По его словам, они поставляют Киеву оружие и разведывательные данные.

Патрушев сказал, что в случае угрозы существованию России она способна уничтожить любого противника, в том числе США.

"Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - заявил Патрушев.