Патрушев заявил о способности России уничтожить любого противника, включая США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в случае угрозы существованию России она способна уничтожить любого противника, в том числе США.

"Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Кроме того, Патрушев назвал "недальновидной глупостью" мнение, что в случае прямого конфликта США способны нанести превентивный ракетный удар, после которого Россия не сможет ответить.

"У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", - сказал секретарь Совбеза РФ.