В МИДе удивились реакции Запада на решения по взаимодействию с Белоруссией в ядерной сфере

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что недоумевают относительно реакции ряда стран Запада на решения относительно развития взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере.

"Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, "факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий". "В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развёрнутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции, а военный персонал этих стран планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению", - отмечается в комментарии.

"Не является секретом и ведущаяся масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей, которая ведёт к переходу данного потенциала на новый качественный уровень. При этом совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО", - заявила Захарова.

Она также заявила, что "достоянием общественности является также очевидный факт доктринального понижения Вашингтоном в последние годы порога применения ядерного оружия с переносом фокуса на "ограниченные сценарии" его использования".

В МИД РФ с озабоченностью отмечают "звучащие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии".

"Все эти годы Россия проявляла максимальную сдержанность. В духе предпринятых нами в 90-е годы усилий по выводу всех ядерных вооружений из стран бывшего СССР на российскую территорию и переводу их в неразвёрнутое состояние мы последовательно указывали на необходимость вернуть всё ядерное оружие США из-за рубежа и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. Всё это игнорировалось либо прямо отвергалось", - заявила Захарова.

"В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам "стратегическое поражение" рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно", - заявила она.

"Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников. Эта задача будет решаться и впредь", - отметила Захарова.

При этом, заявила она, "в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину". "Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории. Все необходимые решения на этот счёт приняты, и они будут неукоснительно выполняться", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ