Небензя заверил СБ ООН, что в размещении ядерного оружия в Белоруссии нет нарушений

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности ООН, что решение Москвы разместить на территории Белоруссии ядерные вооружения не нарушает международные обязательства.

"Мы в свою очередь выстраиваем взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия", - сказал он.

"Президент России Владимир Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем. Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - объяснил дипломат.

Небензя напомнил, что Россия не раз призывала США вернуть все свои ядерные арсеналы из Европы на американскую территорию.

"Объективных причин для созыва сегодняшнего заседания, тем более по инициативе США, не видим. Россия в 1990-е годы предприняла все усилия для вывода ядерных вооружений из стран бывшего СССР на свою территорию. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом, отказаться от мышления времен холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию", - сказал он.

Он отметил, что Россия также призывала США "ликвидировать соответствующие структуры в Европе".

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд на этом заседании призвал Россию пересмотреть решение разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он также указал, что Россия "должна незамедлительно прекратить свою риторику, направленную на эскалацию, которая касается использования ядерного оружия".

Недавно президент Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении "в самое ближайшее время" на территории республики российского тактического ядерного оружия.

При этом Путин пояснил, что Россия не передает тактическое ядерное оружие Белоруссии. "Мы в принципе делаем все то же самое, что они (США) делают десятилетиями. Они имеют в определенных странах (тактическое ядерное оружие) и готовят носители, и готовят их же экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич и просил", - сказал президент.