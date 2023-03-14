Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки"

МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки"
Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве расценили как лицемерные и непрофессиональные, поданные с искажением фактов, заявления официальных лиц США и Евросоюза относительно продления действия "зерновой сделки".

"Прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее ответ на вопрос СМИ относительно продления "зерновой сделки" размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства. Речь идеи о заявлениях пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса и представительства ЕС в Москве.

"Понимаем, что принятое в Москве решение (о продлении зерновой сделки на 60 дней после 18 марта - ИФ) оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем". Понимаем и то, что в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений и боеприпасов", - подчеркнула Захарова.

Она порекомендовала авторам подобных комментариев "еще раз перечитать как сами Стамбульские договоренности, так и заявления Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и других представителей руководства ООН по поводу "пакетного" взаимоувязанного характера "черноморской инициативы" и Меморандума Россия-ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки".

"Тогда слова об отсутствии взаимосвязи двух соглашений не звучали бы так нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата, в том числе из миссии ЕС", - отметил официальный представитель МИД РФ.

Она назвала также лицемерны и "вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает".

"В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот. И с этой действительностью в полной мере столкнулась возглавляющая рабочую группу ООН генсекретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, которой Антониу Гутерриш поручил работать над выполнением Меморандума Россия-ООН", - заявила Захарова.

Она напомнила, что как не было, так и нет прогресса по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений.

"Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генсекретаря ООН не более, чем намеренное лукавство и откровенное вранье", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин рассказал об обнаружении "антенны" недалеко от места подрыва "Северного потока"

Путин рассказал об обнаружении "антенны" недалеко от места подрыва "Северного потока"

Импорт российских алмазов в Бельгию в январе вырос на 36% в годовом исчислении

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на "негативный"

"Спортмастеру" в Москве грозит штраф из-за утечки данных клиентов

"Спортмастеру" в Москве грозит штраф из-за утечки данных клиентов

"Роснефть" не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление

Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении

Законопроект, обязующий банки возвращать похищенные со счетов средства, принят в I чтении

Правкомиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Правкомиссия одобрила сделку "Татнефти" по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Власти РФ задумались о выпуске "патриотических" гособлигаций

Сделка по продаже доли UniCredit в холдинговой структуре Альфа-банка до сих пор не закрыта

Сделка по продаже доли UniCredit в холдинговой структуре Альфа-банка до сих пор не закрыта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });