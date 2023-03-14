МИД РФ раскритиковал высказывания чиновников США и ЕС о продлении "зерновой сделки"

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве расценили как лицемерные и непрофессиональные, поданные с искажением фактов, заявления официальных лиц США и Евросоюза относительно продления действия "зерновой сделки".

"Прозвучавшие первые комментарии, в том числе из Вашингтона и представительства ЕС в Москве, в связи с объявлением российской позиции по продлению "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ее ответ на вопрос СМИ относительно продления "зерновой сделки" размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства. Речь идеи о заявлениях пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса и представительства ЕС в Москве.

"Понимаем, что принятое в Москве решение (о продлении зерновой сделки на 60 дней после 18 марта - ИФ) оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем". Понимаем и то, что в западных столицах не было сомнений, что все и дальше пойдет по выгодному им сценарию, при котором российский сельхозэкспорт на деле блокировался, а вывоз зерна из Украины беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве, в том числе для оплаты текущих рекой на Украину поставок западных вооружений и боеприпасов", - подчеркнула Захарова.

Она порекомендовала авторам подобных комментариев "еще раз перечитать как сами Стамбульские договоренности, так и заявления Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и других представителей руководства ООН по поводу "пакетного" взаимоувязанного характера "черноморской инициативы" и Меморандума Россия-ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки".

"Тогда слова об отсутствии взаимосвязи двух соглашений не звучали бы так нелепо и унизительно для любого профессионального дипломата, в том числе из миссии ЕС", - отметил официальный представитель МИД РФ.

Она назвала также лицемерны и "вновь озвученные Вашингтоном утверждения о том, что российский сельхозэкспорт под односторонние санкции США и их сателлитов не подпадает".

"В действительности ситуация обстоит с точностью до наоборот. И с этой действительностью в полной мере столкнулась возглавляющая рабочую группу ООН генсекретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, которой Антониу Гутерриш поручил работать над выполнением Меморандума Россия-ООН", - заявила Захарова.

Она напомнила, что как не было, так и нет прогресса по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, а также разблокированию счетов и финансовой деятельности отечественных компаний-производителей удобрений.

"Без конкретных подвижек в решении этих системных проблем все клятвы западников о гуманитарных изъятиях из их санкций, заверения в приверженности глобальной продовольственной безопасности и выражения поддержки усилиям генсекретаря ООН не более, чем намеренное лукавство и откровенное вранье", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.