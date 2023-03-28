Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов увеличен до 1,315 трлн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) увеличили до 1,315 трлн рублей сообщил сайт правительства.

"Данный инструмент финансирования инженерной, социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры уже доказал эффективность. В прошлом году мы распределили 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 930 проектов между 83 регионами. Увеличение лимита на 315 млрд позволит реализовать новые проекты на всей территории страны, в том числе в новых субъектах", - объяснил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Регионы Дальнего Востока получат 100 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты мастер-планов городов. Впервые механизмом ИБК смогут воспользоваться новые регионы России, на развитие инфраструктуры им будет выделено 50 млрд рублей. Еще 100 млрд рублей будет распределено между регионами на конкурсной основе, средства приоритетно планируется направить на проекты модернизации объектов ЖКХ.

Кроме того, 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов пойдет на обновление общественного транспорта. С учетом принятого решения о привлечении средств ФНБ в 44 млрд рублей в регионах планируется заменить суммарно около 10 тысяч автобусов до марта 2024 года.

Оставшиеся 15 млрд рублей по поручению президента будут направлены на модернизацию действующих и строительство новых котельных, которые будут использовать для производства тепла биотопливо в регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов.

"Работа по строительству инфраструктуры дает многогранный эффект. Так, благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в 2023 году регионы планируют ввести 8 млн кв. м жилья, создать почти 49 тысяч новых рабочих мест и привлечь из внебюджетных источников порядка 1 трлн рублей", - отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.