Одобрено выделение из ФНБ более 70 млрд рублей на Северный широтный ход

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает источники финансирования строительства Северного широтного хода, предварительно одобрено выделение части средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"По состоянию на сегодня могу сказать, что уже поддержано выделение свыше 70 млрд рублей из ФНБ на строительство Северного широтного хода. Однако этих средств недостаточно для полной реализации проекта, поэтому ведем работу по поиску дополнительных источников финансирования", - сказал он.

Он напомнил, что в 2021 году планировалось финансирование проекта за счет инфраструктурного бюджетного кредита правительству Ямало-Ненецкого автономного округа, однако в начале текущего года было принято решение о "перераспределении указанных средств ИБК на поддержку иных приоритетных и значимых инфраструктурных проектов".

Мантуров отметил, что реализация этого крупного проекта важна и для российской металлургической отрасли. "Такие масштабные инфраструктурные стройки стимулируют потребление металлопродукции внутри страны, позволяя компенсировать снижение объемов экспорта", - уточнил вице-премьер.

В середине апреля президент Владимир Путин поручил приступить в 2022 году к активному строительству Северного широтного хода. Ранее правительство предлагало отложить на год строительство СШХ из-за невозможности реализовать концессионные соглашения.

"У нас на 864 млрд рублей принято решений по инфраструктурным бюджетным кредитам. Это и поддержка Нижегородской области, Челябинской, Красноярского края, очистные сооружения на Черноморском побережье. У нас пока один только проект из вашего поручения под вопросом - это Северный широтный ход в Ямало-Ненецком АО. Его предлагаю не прекращать, отложить пока на год, потому что там были концессионные соглашения, которые в этих условиях вряд ли могут быть выполнены", - говорил в марте вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выделенные на реализацию проекта 50 млрд рублей тогда было предложено разделить между регионами.

Создание ж/д магистрали Северный широтный ход (Обская-Салехард-Надым-Хорей) пропускной способностью 23,9 млн тонн грузов в год призвано сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также обеспечить развитие Арктики.

Основные участники - РЖД, "Газпром" и ЯНАО - должны профинансировать реконструкцию собственной ж/д инфраструктуры.