Правительство выделит регионам еще 27,5 млрд рублей инфраструктурных кредитов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия одобрила выделение регионам более 27 млрд рублей бюджетных кредитов для строительства инфраструктуры, сообщила пресс-служба правительства.

"Всего сегодня мы вынесли на рассмотрение 20 новых инфраструктурных проектов от 12 регионов с финансированием путем использования ИБК в объеме 27,5 млрд рублей. Средства будут предоставлены в рамках дополнительных лимитов. Прошу регионы как можно активнее осваивать выделенные деньги", - сказал через пресс-службу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он добавил, что регионы должны выходить на опережающие темпы строительства и при этом гарантировать людям качественные услуги ЖКХ и комфортную городскую среду.

На заседании правительства чиновники одобрили заявки регионов на строительство, реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ в объеме порядка 2,4 млрд рублей. По результатам рассмотрения заявок правкомиссия одобрила выделение заемных средств для проектов теплоснабжения в Нижегородской области в размере 0,42 млрд рублей, в Кировской области в размере 0,34 млрд рублей, в Саратовской области в размере 0,67 млрд рублей. Для реконструкции тепловых сетей и системы водоснабжения и водоотведения Удмуртии одобрен заем 0,96 млрд рублей.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в целом работа по освоению и законтрактованности в регионах идет динамично, но в некоторых из них наблюдаются трудности.

По итогам доклада Хуснуллин назвал основными вопросами освоение имеющихся средств, выдачу ипотеки и финансирование банками льготных ипотечных программ, а также мобилизацию рабочей силы. Кроме того, он призвал в мае закончить работу по контрактации.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "Инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

Ранее в Минстрое РФ сообщали, что перечень из примерно 700 проектов для выделения инфраструктурных бюджетных кредитов утвержден. Более половины проектов уже начали реализовывать.