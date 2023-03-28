Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета направлен на испытания в ЦАГИ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Прототип композитного крыла для российско-китайского пассажирского самолета CR929 изготовлен и направлен на испытания в "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), сообщил первый замгендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ".

"Мы в этом году закончили, сейчас поставили на испытания в ЦАГИ прототип крыла композитного для CR929. Вы знаете, это совместный с нашими китайскими партнерами проект, который мы сейчас готовим к испытаниям и до середины, наверное, этого года проведем статические испытания", - сказал Гайданский.

CR929 разрабатывается ОАК совместно с китайским авиахолдингом COMAC в течение нескольких лет. До пандемии COVID-19 организовать первый испытательный полет лайнера планировалось в 2023 году, а начать поставки заказчикам - после 2025 года. Но в июле 2020 года тогдашний глава гражданского дивизиона ОАК Равиль Хакимов заявил, что срок начала поставок сдвигается на 2028-2029 гг. На тот момент, отмечал он, проект проходил этап Gate-3 - сбора и анализа предложений поставщиков систем и агрегатов для определения конечной конфигурации самолета.

В августе 2022 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что работа над CR929 продолжается, но с учетом последствий пандемии и введения против РФ очередных санкций (из-за ситуации на Украине) проект будет актуализирован. Глава Минпромторга Денис Мантуров позднее уточнял, что РФ, возможно, сменит статус участия в проекте, вместо партнера став поставщиком агрегатов и компонентов.