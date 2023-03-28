Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Прототип композитного крыла для российско-китайского самолета направлен на испытания в ЦАГИ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Прототип композитного крыла для российско-китайского пассажирского самолета CR929 изготовлен и направлен на испытания в "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), сообщил первый замгендиректора ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК") Анатолий Гайданский на форуме "Композиты без границ".

"Мы в этом году закончили, сейчас поставили на испытания в ЦАГИ прототип крыла композитного для CR929. Вы знаете, это совместный с нашими китайскими партнерами проект, который мы сейчас готовим к испытаниям и до середины, наверное, этого года проведем статические испытания", - сказал Гайданский.

ЭкономикаРФ в 2023 г. хочет выделить около 900 млн руб. на создание российско-китайского самолетаЧитать подробнее

CR929 разрабатывается ОАК совместно с китайским авиахолдингом COMAC в течение нескольких лет. До пандемии COVID-19 организовать первый испытательный полет лайнера планировалось в 2023 году, а начать поставки заказчикам - после 2025 года. Но в июле 2020 года тогдашний глава гражданского дивизиона ОАК Равиль Хакимов заявил, что срок начала поставок сдвигается на 2028-2029 гг. На тот момент, отмечал он, проект проходил этап Gate-3 - сбора и анализа предложений поставщиков систем и агрегатов для определения конечной конфигурации самолета.

В августе 2022 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что работа над CR929 продолжается, но с учетом последствий пандемии и введения против РФ очередных санкций (из-за ситуации на Украине) проект будет актуализирован. Глава Минпромторга Денис Мантуров позднее уточнял, что РФ, возможно, сменит статус участия в проекте, вместо партнера став поставщиком агрегатов и компонентов.

ЦАГИ ОАК COMAC CR929
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

Поврежденный "Союз МС-22" отстыковался от МКС

Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

Евгений Ройзман задержан

Утверждено обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации армии

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

В Северной Осетии напавшие на пост полиции ранили двух сотрудников МВД

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });