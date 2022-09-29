РФ в 2023 г. хочет выделить около 900 млн руб. на создание российско-китайского самолета

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году планирует выделить ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на создание российско-китайского пассажирского самолета CR929 около 897 млн руб., следует из проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

Финансирование проекта "широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета" предполагается в рамках госпрограммы научно-технологического развития РФ. При этом на 2024 и 2025 годы соответствующие траты в ней не заложены.

CR929 разрабатывается ОАК совместно с китайским авиахолдингом COMAC в течение нескольких лет. До пандемии COVID-19 организовать первый испытательный полет лайнера планировалось в 2023 году, а начать поставки заказчикам - после 2025 года. Но в июле 2020 года тогдашний глава гражданского дивизиона ОАК Равиль Хакимов заявил, что срок начала поставок сдвигается на 2028-2029 гг. На тот момент, отмечал он, проект проходит этап Gate-3 - то есть сбор и анализ предложений поставщиков систем и агрегатов для определения конечной конфигурации самолета.

В августе этого года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что работа над CR929 продолжается, но с учетом последствий пандемии и введения против РФ очередных санкций (из-за ситуации на Украине) проект будет актуализирован.

Деньги на весь авиапром

Финансирование госпрограммы развития авиапромышленности в 2023 году составит 38,5 млрд руб., в 2024 - 41,5 млрд руб., в 2025 - 39,2 млрд руб., следует из проекта бюджета. В 2022 году на эти цели было выделено 34,9 млрд руб.

В частности, на поддержку предприятий самолетостроения в ближайшие три года планируется направить 13,6 млрд руб., 11,4 млрд руб. и 10,9 млрд руб., соответственно (в 2022 году выделено 14,2 млрд руб.). Производители вертолетов могут получить по 1,9 млрд руб. в год, двигателей - по 884,6 млн руб., тогда как в 2022 году и тем, и тем было выделено по 1,8 млрд руб. Более 22,1 млрд руб., 27,3 млрд руб. и 25,5 млрд руб., соответственно, в госпрограмме заложено на проект господдержки авиапромышленности (против 17 млрд руб. в 2022 году).

В рамках программы госзаказа авиатехники до 2030 года на рынок планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали ранее в "Ростехе" (объединяет российские предприятия авиапрома, включая ОАК). Приобретать технику - для последующей передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам - будут лизинговые компании, говорил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в 2022-2024 годах программа будет финансироваться из средств Фонда национального благосостояния: будет выделено 279 млрд руб. под 1,5% годовых.