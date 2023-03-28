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Почти 90% депутатов Госдумы подали декларации о доходах

Почти 90% депутатов Госдумы подали декларации о доходах
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - На сегодняшний день 86,6% депутатов Госдумы представили свои декларации о доходах, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Декларации подали все независимые депутаты, 88% депутатов фракции "Единая Россия", 82,5% - от КПРФ, 85,7% - от фракции "Справедливая Россия - За правду", 78,3% депутатов ЛДПР и 85,7% депутатов фракции "Новые люди".

"У депутатов есть право публиковать или не публиковать декларации, но подать данные о доходах и расходах правильно всем", - напомнил через пресс-службу спикер палаты Вячеслав Володин.

До окончания срока подачи деклараций осталось три дня.

Сам Володин сведения о своих доходах за 2022 год уже опубликовал.

Вячеслав Володин Госдума
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