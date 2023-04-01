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В Госдуме заявили, что все обязанные задекларировать доходы депутаты сделали это

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Все депутаты, обязанные декларировать свои доходы, выполнили эту обязанность, сообщил парламентским журналистам председатель комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам Отари Аршба.

"В соответствии с федеральным законом "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ" депутаты Госдумы ежегодно не позднее 1 апреля обязаны представить в парламентскую комиссию сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующие сведения в отношении супруги, супруга и несовершеннолетних детей. Все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили", - сказал Аршба.

Он напомнил, что в соответствии с порядком представления сведений о доходах, депутаты, обнаружившие в представленных ими сведениях неточности и ошибки, вправе до 1 мая текущего года передать комиссии уточненные сведения.

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