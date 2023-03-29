Куршская коса заинтересовала туристический бизнес Китая

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Национальный парк "Куршская коса" заинтересовал китайские туристические компании, парк готов к такому сотрудничеству, сообщил "Интерфаксу" руководитель администрации парка Анатолий Калина.

"Некоторое время назад к нам приезжали представители китайских турфирм и обсуждали возможности сотрудничества и появления специальной экскурсионной программы по Куршской косе. Предполагается, что коса может стать одним из мест, которое будут посещать туристические группы во время своего нахождения в Калининградской области в течение нескольких дней", - рассказал он.

Если в целом программа пребывания китайских гостей в регионе окажется удачной, организаторы обещают привозить до 30 тысяч туристов в месяц. И к такому наплыву инфраструктура гостеприимства косы сегодня готова, заверил Калина.

"Организованные группы китайских туристов принимать и обслуживать, наверное, проще, чем тех гостей, кто едет самостоятельно. Мне думается, что они не будут нарушать правила национального парка, уходить от проложенных троп, бегать по дюнам и рвать цветы", - добавил он.

Время прибытия первых групп пока что не определено, но их ждут в начале летнего сезона.

"Китайский турист нам точно не помешает, несмотря на то, что и россияне активно едут к нам. Напомню, что национальный парк "Куршская коса" по итогам 2022 года принял рекордное число посетителей - почти 900 тысяч человек", - заключил Калина.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.