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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

На Куршской косе проложили семь километров велодорожки

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В национальном парке "Куршская коса" проложили уже 7 км запланированной велодорожки, в дирекции парка довольны темпами строительства, сообщил "Интерфаксу" директор учреждения Анатолий Калина.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина - 44 километра. Она пройдет в пределах 15-20 метров от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск-Морское с правой стороны по ходу движения от КПП нацпарка в направлении государственной границы. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги. Ее покрытие изготавливается по новейшим технологиям, которых ранее не было в регионе, и должно выдерживать нагрузку в 8 тонн на квадратный метр.

"Мы с оптимизмом констатируем, что строительство велодорожки идет по графику. На сегодня готовы первые 7 км, по котором мы пока что не рекомендуем ездить велосипедистам. Дело в том, что пожарные просеки, которые есть между различными участками трассы, еще не сделаны. К этим работам строители приступят в марте", - сказал Калина.

По его словам, строители также подготовили более 20 км основания для новых участков велодорожки. Работы там начнутся несколько позже, так как нацпарк направил в Главгосэкспертизу документы о некотором увеличении сметной стоимости. Это связано с тем, что строительные материалы дорожают из-за вопросов, связанных с санкционной политикой европейских стран.

"Однако, планы на завершение строительства всей велодорожки мы пока не меняем. Как и намечалось, работы должны быть завершены к ноябрю этого года, что бы уже в декабре открыть по ней движение официально", - пояснил директор.

Он пообещал, что инспекторы нацпарка не будут задерживать и штрафовать тех велосипедистов, кто будет кататься по уже готовым участкам велотрассы.

"Но в тоже время будем думать, как решать вопрос с запретом и невозможностью проезда по велодорожке автотранспорта, как это иногда бывает на некоторых участках аналогичной трассы в поселке Куликово под Зеленоградском", - отметил Калина.

Строительство велотрассы пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесной до Зеленоградска, 2 этап - от Лесного до Рыбачьего, 3 этап - от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года. На проект из федерального бюджета выделено 408 млн рублей.

Анатолий Калина Куршская коса Зеленоградск Морское Калининградская область
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