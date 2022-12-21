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Нацпарк Куршская коса установил антирекорд по выявленным нарушителям

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Национальный парк "Куршская коса" в 2022 году установил антирекорд по выявленным нарушителям на фоне рекордного турпотока, сообщил "Интерфаксу" директор парка Анатолий Калина.

"Этот год стал для нацпарка рекордным, если говорить о том количестве организованных и самостоятельных туристов, что приезжали к нам на экскурсии и прогулки. Порядка 830 тысяч человек побывали на различных объектах косы", - сказал он.

Организованных посетителей, которых привозят туристические фирмы, здесь побывало более 3150 групп, что меньше, чем в предыдущем году. Приезжие, да и жители региона стали отдавать предпочтение самостоятельным путешествиям, также они заказывают индивидуальных экскурсоводов на личных автомобилях. Этому способствует доступный и подробный аудиогид, который разработан нацпарком, отметил Калина.

Говоря об оборотной стороне роста популярности Куршской косы, он сообщил, что с начала 2022 года было выписано около 850 протоколов о нарушениях правил посещения парка, несмотря на многочисленные предупредительные знаки и плакаты. В основном нарушителей штрафовали за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах.

Также Калина сообщил, что инфраструктура парка, подготовленная к летнему сезону на основе пандемийного опыта 2020 года, довольно успешно справилась с огромным туристическим потоком. Он похвалил систему продажи электронных билетов и новую схему проезда машин через КПП.

"Но в новом году нарушителей прибавится, однозначно. Это связано с тем, что этой осенью нацпарк добился расширения полномочий по охране прибрежной полосы и акватории Балтийского моря. Ранее мы были практически бесправны и бессильны в борьбе за сохранение уникальной природы в прибрежных водах моря. В 2022 году под аналогичную охрану подпадут берег и акватория Куршского залива, - продолжил директор. - Работы по охране хрупкой экологии Куршской косы у нас прибавится. Будем поэтому расширять штат инспекторов и усиливать все виды контроля. Туристов без внимания в нацпарке оставлять нельзя".

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть составляет 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршская коса Анатолий Калина Калининградская область Балтийское море
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